A Polícia Civil de Volta Redonda prendeu na quarta-feira (dia 20) um homem suspeito de participar do sequestro, tortura e morte de uma mulher, no último dia 9. Ele estava escondido na casa de familiares, no bairro Siderlândia, onde foi localizado pelos policiais. O homem, que já cumpria pena em regime semiaberto por tráfico de drogas, agora vai responder por homicídio triplamente qualificado.

Um carro, supostamente utilizado no crime, também foi apreendido e deve passar por perícia.

De acordo com as investigações, vítima tinha 26 anos e foi sequestrada no bairro Açude. O corpo dela foi encontrado na Rodovia do Contorno, com diversos cortes e marcas de tiros.

A Polícia Civil ainda procura por outros três suspeitos de envolvimento no crime.

Foto: Divulgação / Polícia Civil