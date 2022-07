Será enterrado na manhã deste sábado (dia 23) o corpo do policial militar Gustavo Machado, que morreu nesta sexta-feira (dia 22), vítima de um acidente no distrito de Dorândia, em Barra do Piraí. O velório acontece no Portal da Saudade, em Volta Redonda, a partir das 18 horas desta sexta-feira. Já o sepultamento está previsto para as 10h de sábado, em Barra Mansa.

Gustavo Machado tinha 49 anos e faleceu após a motocicleta que pilotava bater de frente com uma ambulância na BR-393, em Barra do Piraí. O agente era lotado no 10º BPM e proprietário da Imobiliária Gustavo Machado.