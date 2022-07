A Polícia Federal prendeu, em flagrante, nesta sexta-feira (dia 22), um homem de 35 anos, que transportava sete fuzis, uma pistola 9mm, peça de reposição de fuzil e diversos carregadores para o Rio de Janeiro, no interior do tanque de combustível de um veículo.

A abordagem realizada pelos policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) ocorreu na Rodovia Presidente Dutra, na região de Piraí, e contou com o apoio do cão farejador Apollo para localização das armas, ocultas no interior do tanque de combustível do veículo.

O preso responderá pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Divulgação PF