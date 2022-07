A Mega-Sena sorteia neste sábado (dia 23) o concurso 2.503, que pode pagar um prêmio estimado em R$ 13 milhões. Isso porque ninguém acertou as seis dezenas do último sorteio, realizado na quarta-feira (dia 20). O sorteio de hoje acontece às 20h e será transmitido ao vivo pelo YouTube.

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada até às 19h em qualquer casa lotérica do país ou pela internet.

De acordo com a Caixa, as chances de vencer em cada concurso variam de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.