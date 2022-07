A Petrobras anunciou, nesta quinta (dia 28), uma nova redução no preço da gasolina vendida às refinarias. A partir desta sexta-feira (dia 29) o litro médio do combustível passa a ser de R$ 3,71 em lugar dos R$ 3,86, correspondendo a uma diminuição de R$ 0,15 no valor.

A expectativa é de uma redução nos próximos dias para o consumidor e, segundo cálculos internos, dão conta de que essa queda seja de aproximadamente R$ 0,11 em média.

O novo valor foi aprovado após aval do Conselho de Administração da Petrobra à Diretriz de Formação de Preços no Mercado Interno a ser aplicada aos derivados de petróleo e gás natural comercializados nacionalmente. Essa diretriz, no entanto, não altera a política de equilíbrio de preços da empresa com o mercado internacional, o PPI.

Esta é a segunda redução seguida anunciada pela petroleira em julho. Na semana passada a Petrobrás determinou uma redução de R$ 0,20 no preço médio sobre o valor comercializado em maio, que era de R$ 3,86.