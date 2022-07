Um caminhão tombou na manhã desta sexta-feira (dia 29) na pista de descida da Serras das Araras, na Via Dutra, em Piraí. Segundo as primeiras informações, o condutor do veículo, que transportava 25 toneladas de amido de milho, sofreu ferimentos moderados e foi levado para o Hospital Flávio Leal. A unidade não informou sobre seu estado de saúde.

Por volta do meio-dia, o tráfego no trecho do acidente fluía com lentidão apenas pela faixa esquerda. Um leitor informou à FOLHA DO AÇO que levou cerca de uma hora para concluir a descida da Serra em direção ao Rio.