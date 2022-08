A Polícia Civil prendeu, na quarta (dia 3), o homem suspeito do assassinato de um pai de santo, no mês passado, no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. Ele foi encontrado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O anúncio foi feito na quinta (dia 4) pelo delegado titular de Angra, Vilson de Almeida, coordenou a operação.

A vítima do homicídio foi Jorge Luiz Mariano, conhecido como “Pai Jorge”, de 70 anos. Ele foi morto com nove facadas no dia 19 de julho passado. O crime só foi descoberto, no entanto, uma semana depois, quando vizinhos estranharam o mau cheiro exalado da residência dele.

As investigações permitiram que a polícia descobrisse que, além de matar, o homem roubou o celular da vítima, usando os contatos do pai de santo para conseguir transferências de dinheiro por Pix. Ainda de acordo com o delegado, ele fugiu no carro de Jorge, um Toyota Corolla, que foi encontrado pela polícia abandonado no bairro Santa Rita do Bracuí, em Angra.

Os agentes conseguiram identificar as pessoas que foram vítimas do golpe com o celular.

De acordo com o delegado, o preso alegou que matou o pai de santo durante uma discussão por conta de uma dívida que a vítima teria com ele por serviços prestados de pedreiro.

Foto: Polícia Civil