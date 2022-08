Morreu na madrugada desta sexta-feira (dia 5), o humorista, escritor e apresentador de televisão Jô Soares. Aos 84 anos, Jô estava internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, desde o mês passado, para tratar de uma pneumonia. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

“O paciente Jô Soares faleceu na data de hoje, 05 de agosto, às 2h20, no Sírio-Libanês. em São Paulo. Ele estava internado desde o dia 28 de julho no hospital, onde era acompanhado pelas equipes do corpo clínico da instituição”, diz um comunicado divulgado pelo hospital e confirmado pela assessoria do humorista. O velório e enterro – ainda sem data e local marcados – serão reservados à família e amigos.

Nas redes sociais, desde a manhã desta sexta-feira, diversos artistas lamentaram a morte de Jô Soares, que marcou a cultura do país. “O Brasil perdeu hoje um artista único, um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto!”, publicou a cantora Zélia Duncan.

Adriane Galisteu também prestou homenagem em sua página e agradeceu Jô por “tantos ensinamentos”. “Meu Deus o mundo sem você…. Meu amado amigo , diretor, conselheiro, vizinho que tristeza… você sempre foi cercado de amor e sempre será assim! Vou seguir te aplaudindo e através de suas obras aprendendo com vc! Obrigada por tantas risadas, tantas conversas por todos os ensinamentos”.

Jô Soares exerceu, ao longo de sua carreira, inúmeras atividades artísticas, como ator, entrevistador, escritor, diretor, dramaturgo, roteirista, entre outras. Autor de cinco livros, liderou, nos últimos 25 anos, o “Programa do Jô”. Jô Soares participou também de atrações que fizeram história na TV, como “A família Trapo” (1966), “Planeta dos homens” (1977) e “Viva o Gordo” (1981).

Foto: Reprodução