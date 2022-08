Um acidente ocorrido na tarde deste sábado (dia 27) na BR-393, em Barra Mansa, deixou quatro pessoas feridas. A colisão foi registrada na altura do KM 298, próximo à entrada do bairro Nove de Abril. As vítimas foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu, e levadas para a Santa Casa de Misericórdia.

Conforme as primeiras informações, em um dos veículos – um Fiat/Palio – havia um casal e uma bebê. No outro – um Kia/Cerato – estava outro casal. A unidade de saúde não divulgou o estado das vítimas.

Foto: Divulgação PRF