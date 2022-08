Desde o dia 16 de agosto as ruas estão tomadas por correligionários e políticos em campanha eleitoral. Basicamente a estratégia é a mesma das eleições anteriores, com a distribuição de panfletos, bandeiras em pontos de grande circulação de pessoas, adesivação de veículos e corpo a corpo junto aos eleitores. Nos últimos pleitos, os candidatos e candidatas também direcionaram as atenções para a comunicação pela internet, com conteúdos nas redes sociais.

A pergunta que fica é: quanto custa uma campanha eleitoral? O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece o limite legal de gastos de R$ 1,2 milhão para uma campanha de deputado(a) estadual. Para deputado(a) federal o gasto é um pouco superior: R$ 3,1 milhões.

A Folha do Aço fez um levantamento parcial nas contas de campanha dos 17 candidatos(as) à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) com domicílio eleitoral nas cidades de Volta Redonda e Barra Mansa. De acordo com TSE, somada a arrecadação nas duas primeiras semanas de campanha, os políticos arrecadaram somente R$ 40 mil. Cabe ressaltar que apenas seis declararam ter recebido recursos, mesmo com todos eles já com material nas ruas.

Confira quanto cada um arrecadou:

Bruno Marini (PRTB)

Valor: R$ 2.000,00

Doador: Ricardo

Marchtein Castilho

Guto Nader

(União Brasil)

Valor: R$ 3.000,00

Doador: Recursos próprios

Inês Pandeló (PT)

Valor: R$ 8.050,00

Doador: Recursos próprios

Marcelo Cabeleireiro (DC)

Valor: R$ 8.000,00

Doadores: Thiago Luis R.

Araújo, João Claudio

P. de Barros e Ana Paula N.Miranda.

Renan Cury

(Solidariedade)

Valro: R$ 2.000,00

Doador: Daniel Barreto de Carvalho

Não há prestação de contas apresentadas à Justiça Eleitoral:

Adão (PMB)

Alan Cunha (Republicanos)

Betinho Albertassi (União Brasil)

Dayse Penna (Novo)

Jari (PSB)

Maurício Batista (União Brasil)

Munir Francisco (União Brasil)

Nelson Gonçalves (PSD)

Thiago Valério (PDT)

Pastor Helerson Daniel (Republicanos)

Zoinho (PROS)

Joice Nicolau (União Brasil)

Foto: Arquivo/Tânia Rêgo/Agência Brasil