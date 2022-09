A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, vai realizar mais uma edição do Domingão de Compras, no dia 11 de setembro. O evento, que antes só era realizado na região central da cidade, vai acontecer desta vez na Rua Cristiano Reis Meirelles, no bairro Vista Alegre, entre 9h e 16h.

De acordo com o titular da Secretaria, Bruno Paciello, a mudança do local atende a antigas reivindicações dos comerciantes do local. “A realização na Vista Alegre visa fomentar ainda mais a economia do município, sobretudo porque o bairro representa uma das áreas mais populosas do município. Dessa forma, nós estimulamos a circulação de mercadorias e também uma futura geração de empregos na região”.

Além de muitas lojas abertas durante o dia, as pessoas que forem até a Vista Alegre poderão contar com food trucks e brinquedos para a criançada. O fluxo de veículos na Rua Cristiano Reis Meirelles será interrompido durante o evento.

O evento conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sicomércio.

Foto: Paulo Dimas / Chico de Assis