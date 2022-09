Um homem de 35 anos foi preso na tarde desta terça-feira (dia 13) por policiais civis da 88ªDP (Barra do Piraí). Ele é acusado de golpear um vizinho com uma foice, após ambos se desentenderem em razão do carro do autor estar impedindo a passagem do carro da vítima. A vítima é o ex-vereador Luís Antônio da Silva Pereira, de 66 anos.

Inicialmente, segundo a Polícia Civil, Luís Antônio estava com a foice, que foi tomada pelo autor. O acusado então passou a desferir diversos golpes no rosto e na cabeça do vizinho, mesmo estando caído no chão. O homem fugiu, levando consigo a arma do crime.

Imagens chocantes da vitima ferida estão circulando na Internet. Luís Antônio segue internado em estado grave no hospital.

Foto: Divulgação Polícia Civil