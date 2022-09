Vinte grandes obras anunciadas em parceria com o Governo do Estado, que somam cerca de R$470 milhões em investimentos, vêm transformando a realidade de Barra Mansa. Para conferir o andamento dos projetos que já passaram da fase de licitação e ganham forma, os secretários estaduais Rogério Brandi (Infraestrutura e Obras) e Uruan Cintra (Cidades), visitaram a cidade nesta sexta-feira (dia 16). Acompanhados do prefeito Rodrigo Drable, da vice-prefeita Fátima Lima, secretários municipais, vereadores, empresários e representantes de entidades, eles visitaram a reforma do Restaurante do Povo, construção do Mercado do Produtor e reconstrução da Ponte Ruth Coutinho.

Além dos trabalhos em andamento e os já licitados, novas melhorias foram anunciadas: construção de ponte ligando a Vista Alegre à Via Dutra; conjunto habitacional no Siderlândia (160 moradias); três grandes reservatórios de água (Santa Rosa, Cotiara e Av. Albo Chiesse); sistema de câmeras de monitoramento; nova sede da Prefeitura Municipal de Barra Mansa (bairro Boa Sorte).

“Hoje foi um dia muito importante. Recebemos um grupo de pessoas que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Nossa vice-prefeita, Fátima Lima, os secretários estaduais Rogério Brandi e Uruan Cintra, o grande empresário Vitor Coutinho que comprou a antiga área da White Martins e irá instalar no local uma fábrica de geração de energia, representantes das entidades CDL, Aciap e Sicomércio, os vereadores e nossa equipe de secretários. É um momento importante porque faremos alguns anúncios que serão decisivos para o futuro da cidade”, destacou Rodrigo, citando alguns investimentos:

“Estamos na fase de finalização do Restaurante do Povo (previsão de reinauguração em 15 de novembro). A reconstrução da Ponte Ver. Ruth Coutinho também está em fase final, assim como asfaltamentos dos bairros Boa Vista I, São Judas, Jardim Alice e Piteiras. Agora teremos a tão sonhada ponte ligando a Vista Alegre à Via Dutra; mais 160 unidades habitacionais, que foram aprovadas, a serem construídas no bairro Siderlândia – somadas as mais 680 que já construímos, Barra Mansa vai finalizar um ciclo com a construção do maior número de habitações de toda a sua história. Nós temos o projeto de adutora da Região Leste e um conjunto de reservatórios que será feito por toda a cidade. Outros projetos são a pavimentação de mais 168 ruas e a instalação de câmeras de monitoramento na cidade”, pontuou.

Sonho concretizado

A parceria que o prefeito Rodrigo conquistou no estado, junto com o governador Cláudio Castro, é um desafio e uma realização para o secretário municipal de Planejamento Urbano, Eros dos Santos – responsável pela Pasta que desenvolve todos os projetos financiados pelo estado.

“Tenho total gratidão à nossa gerente de captação de recursos e acompanhamento de projetos, Marcelândia Silva, e a todos que trabalham conosco. Agradeço principalmente ao prefeito Rodrigo por esse grande desafio da minha vida, que estamos conquistando dia após dia com as obras que estão sendo efetivamente executadas”, destacou Eros.

“Isso é mais do que um sonho, é a transformação da cidade, é rompimento do passado e a realização de muitos sonhos e a tudo isso tenho que fazer um agradecimento a todos os envolvidos que dedicaram esforço e com harmonia permitiram com que sonhos saíssem do papel e se tornassem realidade, fazendo com que Barra Mansa se torne a cidade que nós sonhamos. Principalmente, sou muito grato ao nosso governador Cláudio Castro, sem o qual nada disso aconteceria”, acrescentou Rodrigo Drable.

Desenvolvendo o interior

Durante a visita, Uruan Cintra recebeu do vereador Jefferson Mamede, uma moção de congratulação em reconhecimento pelo apoio dado ao município. Ele ressaltou o olhar atento do governador Cláudio Castro ao interior e que a reserva orçamentária de todas as obras já estão feitas.

“Isso significa que todas serão feitas. Já pegamos da Secretaria Estadual de Fazenda o orçamento para isso, então vamos licitar e vamos fazer as obras. Quando o governador Cláudio Castro assumiu, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: ‘vamos olhar para o interior’. E nós estamos fazendo isso. No caso de Barra Mansa, o prefeito Rodrigo Drable é muito atuante, ele leva os engenheiros, seus projetos… Discutimos bastante, alteramos bastante, com a finalidade de dar cada vez mais a estrutura que o município precisa. E fazendo crescer o interior, promovemos desenvolvimento para o estado”, destacou Uruan, agradecendo a honraria recebida.

Momento único

Rogério Brandi também destacou a atuação do prefeito e a preocupação de Cláudio Castro com a cidade e os demais municípios do interior. “É um momento único que a gente está vivendo, graças a uma condução de muita competência do nosso governador. Barra Mansa, por ser uma cidade de grande destaque na região, com importância para o desenvolvimento da economia do estado, entendemos que ela precisa e merece receber grandes investimentos. É o que já vem acontecendo com obras já em andamentos e projetos que em breve estaremos licitando para colocarmos em prática”.

*Atraindo empresas e gerando empregos*

As obras em Barra Mansa já atraem novos investidores, como o empresário Vitor Coutinho, que comprou a área da antiga White Martins para instalar uma indústria de geração de energia. “A importância dessa parceria entre o município e o Governo do Estado é decisiva; um diferencial completo. Empreender no Brasil é bem complexo e quando encontramos um ambiente de negócios favorável é completamente diferente. O empresário consegue caminhar sozinho com o que a gente recebe aqui em Barra Mansa através do Rodrigo Drable e de todos os secretários. Eu diria que é um diferencial crucial para trazermos o projeto que a gente vai fazer aqui”, ressaltou Vitor, falando sobre a geração de empregos:

“Será um projeto de muitas fases. Na primeira delas nós vamos investir R$100 milhões, eu diria que durante as obras, a gente vai gerar possivelmente uns 300 empregos diretos. E aí depois na operação, na sequência, isso vai se estender e multiplicar em muitas vezes”.

*Obras com investimentos do Governo do Estado na cidade:*

– Ponte ligando a Vista Alegra à Via Dutra;

– Conjunto habitacional no Siderlândia (160 moradias);

– Três grandes reservatórios de água (Santa Rosa, Cotiara e Av. Albo Chiesse);

– Sistema de câmeras de monitoramento;

– Nova sede da Prefeitura Municipal de Barra Mansa;

– Canalização do Córrego Laranjeiras (bairro Vista Alegre);

– Remodelação do Centro, shopping a céu aberto, pontos de ônibus;

– Reconstrução da Ponte Ver. Ruth Coutinho;

– Parque da Cidade – infraestrutura, modernização e implantação de equipamentos e uma nova escola para deficientes;

– Restaurante do Povo – reforma e atualização;

– Contenção na Vila Coringa (Rua Major José Bento);

– Adutora de água na Região Leste;

– Córrego Antônio Elias Arbex (Boa Vista 2);

– Pavimentação de vias no Verbo Divino, na Rua Eduardo Junqueira e adjacências;

– Bacia hidrográfica do Rio Barra Mansa – barragem temporária;

– Hospital Municipal – aquisição do Hospital Menino Jesus e implantação de diversos equipamentos públicos como central de imagens, Hospital dos Olhos;

– Mercado Produtor Agro;

– Pavimentação de mais 168 ruas;

– Novo asfalto à Avenida Presidente Kennedy;

– Novo asfalto do Boa Vista I, São Judas e Piteiras.

FOTOS: Felipe Vieira