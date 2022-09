O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou na quarta (dia 14), um novo pacote de obras em parceria com o Governo do Estado, na ordem de R$ 20 milhões. As benfeitorias irão contemplar vários locais do município, tais como o Centro, Vargem Grande, São João, Maracanã, o distrito de Ipiabas e outros. Há um mês, o chefe do Executivo já havia anunciado um outro pacote de obras com o mesmo valor.

No Centro, o prefeito confirmou a construção de três muros de contenção e pavimentação das partes danificadas na rua Jayme da Fonseca, a Beira-Rio. Além disso, ele também garantiu obras de reforma no Posto de Saúde Albert Sabin, Laboratório Municipal de Patologia Clínica e ampliação da Unidade Estratégia da Saúde da Família, todas essas localizadas na rua Angélica, 238, em Santana.

Mario falou sobre a importância dessas obras no Centro e de seu desejo antigo de reformar o Posto de Saúde Albert Sabin.

“Essas obras na Beira-Rio – decorrentes dos problemas causados pelas enchentes – são muitos importantes, uma vez que os danos que ocorreram no local, têm atrapalhado o fluxo na cidade e tem colocado a vida das pessoas em risco. A licitação dessa obra sai no dia 4 de outubro. Quanto ao Posto de Saúde Albert Sabin, ele será totalmente revitalizado, padronizado e ampliado nos moldes que sempre preconizamos, assim como fizemos com outros postos do município. Essas obras oferecerão mais conforto para os cidadãos e para os funcionários, e sua licitação está marcada para o dia 5 de outubro”, disse Mário.

Também no Centro, o prefeito explicou que será construída uma biblioteca pública digital, que contará com um anfiteatro. A benfeitoria será realizada no local onde fica a antiga Delegacia do município. “A obra irá customizar e revitalizar totalmente o local. Essa biblioteca irá possibilitar que os jovens tenham acesso ao estudo e à informação. Existem pessoas com capacidade e vontade de estudar, porém em alguns casos não têm condições financeiras para ter um livro. Pensando nisso, essa construção irá auxiliar e democratizar o acesso dessas pessoas. Além disso, com o anfiteatro, será possível trazer e comportar vários artistas, movimentando ainda mais a cultura da cidade”, aponta Mario Esteves.

O chefe do Executivo ainda falou sobre novas obras em bairros e nos distritos de Ipiabas. Na Avenida Getúlio Vargas, na Vargem Grande, ocorrerá a construção de um muro de contenção e reforma de pavimentação danificada. Na Avenida Vera Cruz, no Maracanã, serão realizadas obras de drenagem complementar e pavimentação, e que serão licitadas no dia 6 de outubro. Já no bairro Oficinas Velhas, serão iniciadas as obras de reforma e padronização da Escola Municipal Professor Arlindo Rodrigues. E a respeito da Escola Jehovah Santos, no bairro São João, a construção já está no setor de licitação.

Por fim, o distrito de Ipiabas receberá mais uma série de benfeitorias. Serão realizadas redes de esgotos, drenagem e pavimentação nas ruas Antônio de Freitas Tinoco, Dr. Vitório da Costa, Oswaldo Lazarine Peckolt, Altair Teixeira e Professora Sátira de Souza Terra.

Mario Esteves garantiu o comprometimento do governo e grande perspectiva de melhora frente a essas transformações no município. “Barra do Piraí virou um canteiro de obras. Esta, certamente, é uma marca da nossa gestão, que sempre buscou o bem da população. As benfeitorias já foram passadas para a Secretaria de Obras Públicas e esperamos realizar esses trabalhos da melhor forma possível para que possamos deixar um legado importante na cidade e, principalmente, satisfazer a população” finaliza o prefeito.

