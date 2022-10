Os parques de iluminação pública em todo o Brasil contam com mais de 18 milhões de pontos de luz e representam, segundo estimativas, 4% do total da energia elétrica consumida no País. Em grande parte dos municípios, esses gastos são o segundo maior item orçamentário, perdendo apenas para a folha de pagamentos.

Em Volta Redonda, a Prefeitura tem em andamento o projeto de substituição das lâmpadas tradicionais pela iluminação LED. Em outubro, pouco mais de um ano após o início das instalações, a economia aos cofres públicos chegou aos R$ 334.880,96 por mês, conforme o Palácio 17 de Julho.

A redução dos custos está atrelada à tecnologia da luz de LED, que possibilita menor necessidade de manutenção (elas possuem maior durabilidade em comparação com as lâmpadas de sódio) e diminuição do consumo de energia elétrica. A iniciativa tem o apoio do governo estadual, por meio do Plano de Mobilidade Urbana.

De acordo com a Prefeitura, a Cidade do Aço tem cerca de 28 mil pontos de luz, e até agora, mais de 6,6 mil destas lâmpadas foram substituídas. A nova iluminação já chegou às ruas centrais, formando um corredor viário de 30 km, cruzando 10 bairros – Santa Rita do Zarur, Santa Cruz, Voldac, Niterói, Aterrado, Jardim Paraíba, Centro, Vila Santa Cecília, Conforto e Ponte Alta, até o limite com Barra Mansa, nas proximidades da Vila Elmira

Ainda conforme a administração municipal, a nova iluminação já está em pontos dos bairros Água Limpa, Belmonte, Candelária, Casa de Pedra, Eucaliptal, Jardim Normândia, Laranjal, Monte Castelo, Nossa Senhora das Graças, Nova Brasília, Roma, São Lucas, Sessenta, Siderlândia, Jardim Belmonte, Siderópolis, Vista Verde, Jardim Tiradentes, Vila Rica-Tiradentes, Aero Clube, Barreira Cravo, San Remo, Vila Rica-Três Poços e Vale da Colina. Principalmente em vias de grande movimento ou espaços públicos de maior concentração de pessoas – como praças, quadras e campos.

“A instalação das luzes de LED vai avançando por nossa cidade, que não vai ficar apenas mais bonita, mas principalmente mais segura para todos nós. A gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, mas estamos trabalhando muito para resolver os problemas”, destacou recentemente o prefeito Neto (sem partido).

Foto: divulgação PMVR