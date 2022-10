Nos próximos dias 13 e 20 de novembro, mais de três milhões de brasileiros irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Assim como nas duas edições anteriores, o Enem 2022 terá a versão impressa e a digital. Do total de inscritos, 3.331.566 farão o exame em papel, enquanto outros 65.066 responderão às questões pelo computador.

As avaliações são divididas em cinco áreas do conhecimento: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens, matemática e redação. Só no estado do Rio de Janeiro serão 238.639 participantes no Enem 2022.

Em Volta Redonda, 4.717 participantes estão inscritos na modalidade impressa e outros 251 no formato digital. Já Barra Mansa totaliza 2.063 inscritos, enquanto Barra do Piraí tem 894 candidatos. Resende, por sua vez, conta com 2.248.

Lorenzo Neto, morador da Cidade do Aço, tem 17 anos e já começou os preparativos para participar da maior avaliação educacional do país. Ao lado da namorada, Vitória Militão, de mesma idade, o estudante vem se dedicando aos estudos em busca de um resultado satisfatório no exame.

“Nós dois queremos fazer Direito, uma das áreas mais disputadas no país, e sabemos que para isso é necessário dedicação, abdicação e comprometimento. Abrimos mão da vida social, de viagens, tudo para poder focar nas provas. Será por uma boa e importante causa: o nosso futuro”, destaca o jovem casal. Para garantir um bom desempenho, especialistas enumeram as melhores estratégias.

O professor de Língua Portuguesa Nicollas Gomes acredita que a melhor forma de organizar a rotina de estudos é respeitando os limites. “É melhor estudar duas horas por dia e com qualidade, do que estudar várias horas de modo desgastante e sem constância, pois isso não trará resultados positivos. Outrossim, é importante que o aluno estude a partir do método que ele julgar melhor, ou seja, por meio de videoaulas, de aulas presenciais ou de forma autônoma”, enumera o docente.

Entre as principais dicas para se fazer uma boa prova, Nicollas destaca: “Iniciar a prova com a área que possui mais domínio é uma boa estratégia, pois isso otimiza o tempo. Além disso, sugiro ler primeiramente os enunciados a fim de ler os textos relacionados às questões de maneira mais direcionada, o que também poupa tempo. Por fim, é importante o candidato não insistir em questões nas quais ele levará mais de três minutos para resolver. Recomendo marcar o que for mais coerente e seguir com a prova”.

Redação

A temida redação é uma das três provas do primeiro dia de Enem e representa um verdadeiro desafio aos participantes. Planejamento, interpretação, ciência dos assuntos da atualidade e acontecimentos do país são boas dicas para se sair bem no tema. “A redação do Enem, a meuver, é um exercício de cidadania, uma vez que exige do candidato dissertar e argumentar sobre os problemas sociais do Brasil, propondo uma medida de intervenção. Assim, é importante que o candidato tenha um bom conhecimento sobre as problemáticas do nosso país a fim de atingir o propósito do gênero textual em questão”, sugereo professor de Língua Portuguesa.

Outra dica de Nicollas Gomesaos candidatos é: não começar a escrever logo que compreender o tema. “Planejar o texto é fundamental para não perder as ideias enquanto escreve. Por isso, sugiro fazer o projeto de texto, isto é, inserir os tópicos que constituem a estrutura da redação (introdução, desenvolvimento e conclusão) e anotar os elementos que farão parte do texto. Dessa forma, o texto será muito mais coeso e coerente. No mais, é importante buscar escrever da forma mais clara e objetiva, utilizando palavras das quais haja certeza acerca da ortografia e do significado”, conclui.

Saúde mental

O Enem marca um momento crucial na vida do estudante ao escolher qual profissão irá seguir e iniciar uma importante jornada em sua carreira. Por esse motivo, muitos candidatos passam por uma rotina de estresse e ansiedade até o dia da prova.

Para a psicóloga TamiresToledo, é comum que a ansiedade e o nervosismo acompanhem os jovens para o maior vestibular do país. Porém, esses fatores podem se tornar grandes vilões e, até mesmo, prejudicar o processo.

“A ansiedade é um sentimento normal que antecede situações importantes nas nossas vidas, como a prova que pode decidir nosso futuro. Mas é preciso saber lidar com esse sentimento para que não acarrete problemas mais sérios”, pontua.

Dicas

Segundo a profissional, nesta fase em que os estudantes ficam sob pressão, com rotinas de estudo exaustivas, é importante focar em algumas dicas para aliviar o processo e passar pelo desafio de forma mais tranquila:

1 -É importante ter boas noites de sono. O sono é fundamental para nossa saúde mental, além ser um fator que auxilia na fixação do conteúdo;

2 -Cuidar da alimentação. Se alimentar saudavelmente tem um grande impacto na saúde mental, pois sabemos que alimentação anda lado a lado com a ansiedade e pode desencadear ainda mais o processo;

3 -Praticar atividades físicas e ter momentos de lazer. Atividades físicas são uma válvula de escape para o cérebro e ajuda a diminuir o stress. Além disso, é importante o estudante também separar um período de descanso e/ou lazer, estipular horários de estudo e respeitá-los, evitando a sobrecarga mental;

4 -Utilizar técnicas de relaxamento. Existem algumas técnicas de relaxamento, como respiração diafragmática, meditação e ioga, sendo aliadas nesses momentos para desacelerar e driblar os sintomas que a ansiedade, a pressão e o nervosismo fazem aparecer.

Rede de apoio

TamiresToledo acrescenta que, além de todas essas dicas, é preciso parar de ‘romantizar’ longas jornadas de estudo. “O método de estudos de uma pessoa pode não ser funcional para outra, é preciso levar em conta todo o contexto e realidade na hora de se planejar e estabelecer uma rotina de estudo”, observa. A psicóloga acrescenta que, se ainda assim o estudante não conseguir lidar com essa fase e auto gerenciar esses sentimentos, é possível buscar ajuda especializada.

“Muitas pessoas costumam ficar com pensamentos negativos e distorcidos nessa fase, além de se cobrar excessivamente. Nesses casos não é preciso ter medo ou vergonha de buscar ajuda especializada, é importante conversar com amigos ou familiares de confiança e procurar um atendimento psicológico para auxiliar nesse processo”.

Alimentação saudável

Conforme citou a psicologia, uma alimentação adequada às vésperas da prova pode ser um fator essencial no resultado positivo. E quem concorda com a tese é a nutricionista Karyna Rios. Segundo a profissional, o estudante deve investir em alimentos que melhorarão o foco e a concentração, como os ovos, abacate, oleaginosas, azeite, frutas cítricas e vermelhas, e o café.”Dica extra: adicionar uma pitada de canela no café”, acrescenta.

A profissional também indica os alimentos mais apropriados para levar no dia da prova: “Um lanche fácil, como um sanduíche natural ou fruta com oleaginosas, ou snacks de batata-doce, banana ou mandioca desidratados”, sugere.

Questionada sobre o que se deve evitar nos dias que antecedem ao Enem, a nutricionista responde: “Excesso de açúcar, industrializados, álcool, fastfoods. São alimentos que deixam o corpo mais inflamado, causam picos de insulina e agitam o sistema nervoso central”.

Foto: Marcello Casal JR/Agência Brasil