Agentes da Guarda Ambiental flagraram e detiveram na manhã desta quinta-feira (dia 27), dois homens por suspeita de atearem fogo em área de mata. A corporação obteve sucesso na ação graças a informações recebidas, de forma anônima, através da sala de operações dando conta de queimada na Rua Espanha.

De acordo com o gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, Felipe Rodrigues, ao chegar ao local, uma equipe do Corpo de Bombeiros já havia sido acionada para conter as chamas. “O fogo se alastrou em uma área de cerca de 800 metros quadrados, quando os agentes chegaram ao local os bombeiros já trabalhavam no controle do fogo. Dois homens foram identificados e, segundo a Guarda Ambiental, teriam confessado ter ateado fogo em restos de capina, porém acabaram perdendo o controle. Com a dupla foram encontrados um isqueiro e uma caixa de fósforos”, detalhou.

Ainda segundo Felipe, os suspeitos foram encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o crime foi registrado. “De acordo com o artigo 41 da Lei 9.605 de 1998, provocar incêndio é área de mata ou floresta é considerado crime, sob pena de reclusão, de dois a quatro anos, e multa, que pode variar de R$ 5 mil a R$ 50 milhões em acordo com degradação ambiental, conforme Decreto 6.514 de 2008”, explicou.

As denúncias de crimes ambientais em Barra Mansa podem ser feitas diretamente à gerência de Fiscalização Ambiental, pelo telefone (24) 3322-9100, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Foto: divulgação