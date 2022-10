O Rio de Janeiro ganhou, nesta quinta-feira (dia 27), uma atração de peso para o vasto cardápio do turismo estadual. Foi inaugurado, em Miguel Pereira, no Centro-Sul Fluminense, o Parque Terra dos Dinos, em plena Mata Atlântica. O local será aberto ao público nesta sexta (dia 28). O projeto vem sendo desenvolvido desde 2018, através de uma concessão junto à Prefeitura Municipal de Miguel Pereira. É o maior espaço do gênero do mundo, com mais de 40 modelos dos bichos pré-históricos, em escalas reais, divididos pelos três mais importantes períodos do Planeta Terra.

A cidade, que ostenta o título de Terceiro Melhor Clima do Mundo, com colinas e montanhas exuberantes e cachoeiras e rios de água cristalina, vislumbra atrair ainda mais turistas com a Terra dos Dinos, como o complexo já é chamado. O prefeito de Miguel Pereira, André Português, grande entusiasta do projeto, afirma que a região poderá receber até 5 milhões de visitantes por ano, contando também com outros atrativos regionais, como a “Rua Coberta”, o maior polo gastronômico de toda a região. O evento contou ainda com a presença do Ministro do Turismo, carlos Brito, e do secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves. “Nossa previsão é de que só neste empreendimento possamos atrair mais de 1 milhão de visitantes anualmente. Isso destacará nossa cidade referência turística do Estado do Rio”, prevê Português.

Para o prefeito, outro benefício do parque para a cidade será na geração de emprego e renda. “Com certeza, o novo empreendimento ajudará a fortalecer a economia e o turismo regional, atraindo visitantes do mundo inteiro e gerando emprego e renda para a população local. O apoio do Governo do Estado também tem sido fundamental para esse momento de retomada que todo o interior do Rio vem experimentando”, afirma André Português.

Novidades literalmente gigantes

Boas atrações é que não vão faltar. Começando com uma réplica, a maior do mundo, com mais de 30 metros de comprimento, de um argentinossauro, um dos maiores animais já existentes na história. Isso sem falar na maior tirolesa do Estado do Rio, com 300 metros de comprimento e 100 metros de altura, e uma trilha suspensa, que permite ao visitante contato direto com a natureza.

Além da aventura, os visitantes poderão conhecer um pouco mais sobre o mundo dos dinossauros de forma lúdica e divertida, aprendendo sobre paleontologia, fossilização, tipos de dinossauros e seus períodos históricos, espécies e muito mais.

A Terra dos Dinos fica dentro do Parque Rocha Negra, uma unidade de proteção integral administrada pelo município, na sinuosa RJ-125 (Estrada de Miguel Pereira), num trecho entre o centro da cidade e o bairro de Arcádia. A reserva natural tem 1,4 milhão de metros quadrados, em plena Mata Atlântica, com pontos que permitem lindas vistas para as montanhas do Centro-Sul Fluminense.

O investimento gerou pelo menos 160 empregos diretos e irá oportunizar centenas de outros indiretos, movimentando a economia local.