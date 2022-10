Em protesto ao resultado das eleições presidenciais que confirmou a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas, grupos de caminhoneiros deram início à diversas manifestações em algumas das principais rodovias do país. Na madrugada desta segunda-feira (dia 31), manifestantes bloquearam os dois sentidos de um trecho da Rodovia Presidente Dutra, que liga as cidades do Rio e São Paulo.

Segundo a concessionária responsável pela gestão da via, os protestos afetam um trecho entre os KM 279 e 281, nas proximidades de Barra Mansa. Na pista sentido Rio há, aproximadamente, nove quilômetros de congestionamento. Já no sentido contrário, em direção à São Paulo, já são cerca de seis quilômetros de veículos parados na pista. Ainda não há previsão para liberação da via. Rodovias em Minas Gerais, Santa Catarina, Mato Grosso e Paraná também registram mobilizações.