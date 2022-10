Um desentendimento de trânsito ocorrido na tarde do sábado (dia 29), na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, em Volta Redonda, acabou gerando um acidente, deixando um motociclista ferido. E ele acabou sendo preso em flagrante depois do episódio.

O motorista de um carro que trafegava no sentido Retiro-Vila Mury, filmou o ocorrido. As imagens mostram o motociclista de 51 anos, com a moto em movimento, chutando a lateral de um carro. Depois do terceiro chute, ele acabou perdendo o equilíbrio, invadiu a pista contrária, e acabou batendo no Ford Ka.

Com o choque, ele foi lançado para o alto e caiu na pista, sofrendo várias escoriações. O motorista que teve o carro chutado seguiu em frente, enquanto a mulher que conduzia o Ford Ka parou. O motociclista foi socorrido e levado ao Hospital São João Batista. Quando a Polícia Militar chegou ao local do acidente, foi informada por populares que ele estava armado.

No hospital, o motociclista contou que a arma e seus documentos pessoas estavam com um parente. Os policiais foram ao endereço fornecido por ele, que não foi divulgado, e apreenderam um revólver calibre 38 municiado com cinco balas. Ele foi conduzido à delegacia, onde ele ficou preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.