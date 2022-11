O “Projeto Vem Com a Gente” vai desembarcar em Barra Mansa na próxima segunda-feira, dia 28 de novembro, e ficará cinco dias na Região Leste proporcionando aulas de teatro gratuitas para alunos do Ensino Fundamental 1 e 2 das instituições públicas municipais e estaduais. Com apoio da Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), o projeto será desenvolvido na Rua Álvaro Rego Millen, no pátio da subprefeitura da Região Leste, no bairro Nove de Abril.

Ao todo, serão 20 oficinas com duração de uma hora e meia cada, sendo que as aulas têm disponibilidade para receber 40 alunos. Em todos os dias os horários das aulas serão: 8h, 9h30, 13h30 e 15h30 nos dias 29, 30/11 e 1º/12; nos dias 28/11 e 02/12 só serão realizadas as oficinas da manhã.

O gerente de projetos da Asas Produções, Diego dos Santos Rosa, destaca que Barra Mansa foi escolhida com apoio da Light e que este projeto é resultado de 30 anos de ações. “As oficinas pretendem contribuir para a valorização da autoestima ao incentivar a confiança, a sociabilidade, a importância das escolhas diárias e a construção do ‘ser em grupo’, utilizando-se das principais técnicas cênicas e os princípios básicos do movimento corporal”, comentou.

O Presidente da FCBM, Marcelo Bravo, destaca que este trabalho vai permitir que as crianças de Barra Mansa tenham novas vivências. “Com foco nas artes cênicas e na literatura, para a confecção de histórias por meio de um inovador aplicativo digital, exercitando a desejável missão da existência humana, que é a criação de boas histórias”, disse.

O projeto é todo desenvolvido na unidade móvel da empresa, que é um veículo dotado de elevador para acesso de pessoas com mobilidade reduzida, ar condicionado, iluminação interna, água e equipamentos eletrônicos.

A Secretaria Municipal de Educação ficará responsável pelo cronograma e encaminhamento das escolas para o projeto.