Medo de cair em fraudes é a principal preocupação entre os consumidores que vão às compras na sexta-feira (dia 25). Neste ano, em meio a Copa, os principais produtos buscados pelos entrevistados são os eletrodomésticos (36%), notebooks e celulares (35%) e itens de vestuário (28%). Para isso, 64% dos consumidores buscarão por crédito extra visando as compras da Black Friday.

Fraudes:

Oito em cada dez entrevistados já sofreram alguma fraude na Black Friday. Se, por um lado, os dados aumentam o medo do consumidor, por outro, cresce a atenção e o cuidado com a variedade de medidas de segurança adotadas durante as compras.

· 67% dos brasileiros têm medo de cair em fraudes durante as compras na Black Friday

· As situações de fraudes na Black Friday mais frequentes entre os consumidores entrevistados são o “Falso desconto” (41%) e o “Frete com valor muito alto/mais caro que o produto” (32%). 21% dos entrevistados afirmam nunca terem sofrido nenhuma fraude durante a Black Friday.

· A “Segurança do site” é o principal fator levado em consideração pelos consumidores na hora de fazer compras na Black Friday (38%). Na sequência estão: “Valor do frete” (35%) e “Valor final do produto” (33%).

· As principais medidas adotadas pelos entrevistados para evitar essas situações são “Compras em sites/lojas grandes e conhecidas” (34%); “Compras em sites/lojas das quais sou cliente” (33%); e “Ao fazer compras online, pesquiso se o site é de confiança” (32%). Ainda, 30% dos consumidores desconfiam quando o preço está muito abaixo da média e 26% buscam avaliações da loja/marca em redes sociais e sites especializados (Reclame Aqui, Consumidor.gov, Confiômetro etc.).

Intenção de compra:

Quatro a cada dez consumidores já sabem os produtos que pretendem adquirir na Black Friday há mais de seis meses. Desde então, costumam procurar e comparar preços principalmente em sites de marketplace (51%) e nas lojas físicas (50%); e já têm em mente o ticket médio previsto para as compras.

· 45% dos entrevistados pretendem realizar alguma compra na Black Friday de 2022. Dentre aqueles que não vão comprar ou que ainda não se decidiram (55%), o principal motivo é “Acho que não terei condições financeiras para compras durante a Black Friday” (35%); seguido por “Ainda não tenho nenhuma necessidade/nenhum produto em mente” (31%).

· De acordo com os consumidores que já estão decididos a realizar alguma compra na Black Friday, os eletrodomésticos são os mais pretendidos (36%); na sequência, estão os notebooks e celulares (35%) e os itens de vestuário (28%). Completam o top 10: móveis e itens de decoração (26%); televisão (22%); itens para a casa (22%); alimentos (18%); itens de beleza e perfumaria (15%); materiais de construção (14%); e automotivos (13%).

· 40% dos consumidores que já decidiram os produtos estão buscando por eles há mais de seis meses. 31% estão há mais de um mês na busca. Outros 18% começaram a pesquisar pelos produtos somente em novembro – mês da Black Friday.

· A pesquisa pelos produtos é feita principalmente em sites de marketplace (51%) e diretamente nas lojas físicas (50%). 30% dos consumidores já pesquisam em lojas de marcas específicas que consideram comprar e 27% ficam atentos às redes sociais.

· A principal forma de pagamento que os respondentes pretendem utilizar para pagar as suas compras na Black Friday é o cartão de crédito (58%); seguido pelo Pix (17%) e pelo dinheiro (10%).

· Quanto ao valor médio que os respondentes pretendem gastar com as compras na Black Friday, temos:

o 18% pretendem gastar até R$ 500,00

o 22% pretendem gastar até R$ 1 mil

o 30% pretendem gastar até R$ 2 mil

o 17% pretendem gastar até R$ 5 mil

o 13% afirmam não ter limite de valor

Crédito:

Se alguns consumidores hesitam em fazer compras na Black Friday pela ausência de condições financeiras, outros já estão buscando alternativas para dar conta de todos os desejos durante o período de promoções.

· 64% dos consumidores buscarão por crédito extra visando as compras da Black Friday. 43% deles por não terem limite disponível no cartão de crédito (principal meio utilizado); outros 24% pela possibilidade de parcelamento. 17% dizem que a necessidade do crédito é por não terem um cartão de crédito e outros 16% afirmam não ter dinheiro para pagamento à vista.

· As situações de fraudes na Black Friday mais frequentes entre os consumidores entrevistados são o “Falso desconto” (41%) e o “Frete com valor muito alto/mais caro que o produto” (32%). 21% dos entrevistados afirmam nunca terem sofrido nenhuma fraude durante a Black Friday.

· A “Segurança do site” é o principal fator levado em consideração pelos consumidores na hora de fazer compras na Black Friday (38%). Na sequência estão: “Valor do frete” (35%) e “Valor final do produto” (33%).

· As principais medidas adotadas pelos entrevistados para evitar essas situações são “Compras em sites/lojas grandes e conhecidas” (34%); “Compras em sites/lojas das quais sou cliente” (33%); e “Ao fazer compras online, pesquiso se o site é de confiança” (32%). Ainda, 30% dos consumidores desconfiam quando o preço está muito abaixo da média e 26% buscam avaliações da loja/marca em redes sociais e sites especializados (Reclame Aqui, Consumidor.gov, Confiômetro etc.).

Serasa lança site com ferramentas gratuitas para evitar golpes na Black Friday

O combo de serviços gratuitos, denominado Central da Black Serasa, vai permitir que os brasileiros curtam o período de preços baixos de forma segura, evitando golpes e armadilhas que costumam prejudicar a temporada de ofertas especiais. A ferramenta disponibiliza serviços exclusivos, como verificador de sites e consultas sem custos adicionais, além de conteúdos e dicas para aproveitar as promoções com segurança.

Além da Central da Black, que passa a funcionar a partir do dia 18 de novembro no link https://www.serasa.com.br/black-friday/, há outros conteúdos e serviços de combate à fraude e educação financeira que são disponibilizados no Blog da Serasa e no canal Serasa Ensina do YouTube.

Fonte: Serasa