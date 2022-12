A Defesa Civil de Barra Mansa registrou no início da tarde desta terça-feira (dia 13), um volume de 47 milímetros de chuva em um período de aproximadamente uma hora e meia. Com o temporal, o órgão recebeu 10 ocorrências pelo telefone 199, entre deslizamentos de terra e alagamentos de ruas. Há previsão de instabilidade para os próximos dias, assim, a Defesa Civil segue em estado de alerta.

Equipes do Saae-BM (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) e da Secretaria de Manutenção Urbana percorreram as áreas atingidas providenciando ações de limpeza de ruas e bueiros, além de sinalização das vias que necessitam de intervenção. Embora não haja registros de desabrigados ou desalojados ou imóveis interditados, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos está acompanhando de perto a situação.

As fortes chuvas, segundo informações do coordenador da Defesa Civil, João Vitor Ramos, foram provocadas pela passagem de uma frente fria. “A instabilidade pode continuar e vir acompanhada de rajadas de vento e intensa atividade elétrica atmosférica. Quem necessitar de apoio da Defesa Civil deve acionar o órgão pelo 199, que funciona 24 horas”, orientou João Vitor.



Em caso de alagamentos ou transbordo, famílias que ficarem ilhadas podem entrar em contato com o Corpo de Bombeiros através do número 193.



Fotos: Divulgação