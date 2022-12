A Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda tem uma nova Co-Catedral, a Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda. Presidida por Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, a Santa Missa de instalação do novo templo aconteceu nesta segunda-feira (dia 12), com a presença de milhares de fiéis.

Estiveram presentes na celebração os Bispos Eméritos, Dom Francisco Biasin e Dom João Maria Messi; o Vigário-Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho; o Chanceler da Cúria, Padre Rafael Ferreira; o Vigário Judicial, Padre José Edilson de Lima; os Vigários Episcopais e padres da Diocese.

O requerimento para a alteração da Co-Catedral foi apresentado neste ano e anunciado durante a festa do Centenário Diocesano, no dia 4 de dezembro, na Ilha São João. No ano do Jubileu, o Papa Francisco autorizou a transferência do templo, por meio do Dicastério para os Bispos.

Durante a Santa Missa, o decreto de transferência foi lido pelo Chanceler da Cúria Diocesana, Padre Rafael Ferreira. Segundo o documento, o Prefeito do Dicastério, Cardeal Marc Ouellet e o Secretário, Dom Ilson de Jesus Montana validam a mudança.

Por se tratar de um rito com participação do representante do Papa Francisco no Brasil, o Núncio Apostólico, Dom Giambattista Diquattro subdelegou o Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique no prosseguimento da apresentação da nova Cátedra da Diocese.

“Mais um momento histórico na Diocese, no ano de seu Centenário, a transferência da Co-Catedral, Igreja Mãe de nossas Paróquias e Comunidades. Louvemos a Deus, nosso Senhor, que tanto fez por nós ao longo deste ano. Que esta Igreja contribua para a edificação do Reino de Deus sendo um local de unidade na fé e na caridade em Cristo Jesus”, disse Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano.

Catequese – Cátedra e Catedral, casa e lugar onde a Igreja fala a seus filhos

Antes de iniciar a Santa Missa, o Vigário-Geral, Monsenhor Alércio de Carvalho, apresentou uma catequese sobre o significado da Cátedra e Catedral.

Foto: divulgação