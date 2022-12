Já estão abertas as inscrições para o “Janeiro na Escola”, projeto que será realizado de 9 a 31 de janeiro, pela Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT). A ação inédita em Porto Real é destinada aos estudantes da rede pública municipal, cujo objetivo é garantir que todos possam continuar tendo acesso à merenda escolar, refeição oferecida nas unidades de ensino e que auxilia no desenvolvimento de diversas crianças e adolescentes.

O Janeiro na Escola acontecerá em 4 polos distintos e a SMECT reforça que a ação contará com transporte público, atendendo aos alunos e também responsáveis da etapa creche. A subsecretária de Educação, Giovana Oliveira, explica que os estudantes serão divididos em 2 horários e 3 faixas etárias, sendo das 11h às 12h, com alunos de 0 a 3 anos, que deverão estar acompanhados de um responsável, e estudantes de 4 a 5 anos, que não precisam estar acompanhados dos pais. Já os alunos do Ensino Fundamental I serão atendidos de 11h às 12h e Ensino Fundamental II de 13h às 14h. “Nosso objetivo é atender cada especificidade alimentar desses alunos durante o período das férias. Além disso, contaremos com o apoio de outras Secretarias para um rodízio de atividades voltado apenas para os alunos do Ensino Fundamental, como a Assistência Social ofertando oficinas de capoeira, desenho e musicalização, e Esporte e Lazer com atividade recreativa”, explica Giovana.

As inscrições para o Projeto podem ser realizadas até o dia 20 de dezembro em todas as unidades de ensino. Para isso, os pais e responsáveis devem preencher e entregar o Formulário de Inscrição nas respectivas unidades de ensino onde os alunos estudam. “Vamos entregar para população mais um compromisso do nosso plano de governo, uma ação inédita envolvendo diversos setores que possibilitarão atender nossas crianças e adolescentes. Estamos muito empenhados com o início desse projeto que irá garantir, em especial, a segurança alimentar da população mais carente da nossa cidade, pois sabemos que muitas crianças e jovens dependem da merenda escolar no dia a dia”, analisa o prefeito Alexandre Serfiotis.

Confira os 04 (quatro polos) de atendimento do Janeiro na Escola:

– Bulhões: Sebastião Barbosa;

– Centro: Eliana Provazi e Creche Cacilda;

– Jardim das Acácias: Enrico Secchi e Cruz e Souza;

– Freitas Soares: CIEP e CEI Maria de Lourdes.

Foto: divulgação