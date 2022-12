A Polícia Federal, em conjunto com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF/PCERJ), deflagrou, nesta quinta-feira (dia 15), a operação CAIXA FORTE com o objetivo de prender assaltante de banco que havia roubado a Agência da Caixa Econômica Federal, situada no Centro do Rio de Janeiro, em 10 de junho de 2022, além de estar envolvido em outras ocorrências dessa natureza.

Segundo a investigação, o preso integra um grupo articulado de pelo menos oito indivíduos especializados em assaltar instituições bancárias utilizando-se de simulacros de arma de fogo para transposição das portas giratórias de segurança. A partir daí, os criminosos iniciam abordagem violenta e ameaçadora para rendição dos vigilantes e demais clientes, inclusive com a subtração das reais armas de fogo dos seguranças e outros bens e valores pertencentes ou em uso no estabelecimento bancário, sendo que, ao final da ação criminosamente, a fuga se dá por meio de motos e motoqueiros que aguardam no lado de fora da agência.

O preso foi encaminhado à Superintendência da PF no Rio de Janeiro, onde foi indiciado por crime de roubo triplamente majorado, por ter sido praticado por mais de uma pessoa, com o uso de arma de fogo e mediante a restrição da liberdade da vítima.

Divulgação PF