Policiais civis da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quinta-feira (dia 15), um homem pelo crime de roubo. Ele foi detido no bairro Cantagalo, no município da Região Serrana do Rio de Janeiro, após trabalho de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, o acusado teria praticado um assalto com outro indivíduo, no qual subtraíram uma motocicleta, que estava estacionada com seu ocupante em uma avenida do Centro da cidade. Logo após o crime, a dupla fugiu do local.

A vítima compareceu na distrital para realizar o registro de ocorrência e, após a identificação, o autor foi reconhecido e teve a prisão decretada.

Após o cumprimento das formalidades de praxe, o criminoso foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça.