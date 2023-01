Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram na manhã desta quinta-feira (dia 26) o corpo de um rapaz – identificado apenas como Marcelo – desaparecido desde a última terça-feira (dia 24), quando o barco em que estava afundou no rio Tietê, em Pereira Barreto. O barco era uma das seis embarcações de um grupo de amigos de Volta Redonda que curtiam férias na cidade do interior paulista.

Na ocasião, a vítima pescava com o pai. O homem e o piloto da embarcação conseguiram se salvar, mas o rapaz desapareceu na água. Desde então, uma força-tarefa, que contou com a atuação do Corpo de Bombeiros de Pereira Barreto, de Andradina e de Araçatuba, realizava buscas pelo local.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o corpo de Marcelo estava enroscado ao barco que afundou. Acredita-se também que ele tenha sido atingido pela hélice, já que seu colete foi encontrado destroçado. O maior volume de água por conta das chuvas pode ter sido a causa do acidente, ainda de acordo com os bombeiros.

Marcelo trabalhava em São Paulo e estava na região pela primeira vez para aproveitar os dias de férias com o pai e os amigos.

Esta notícia poderá ser atualizada a qualquer momento, caso haja novas informações sobre o caso.

Foto: Reprodução