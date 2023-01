Policiais civis da 107ª DP (Paraíba do Sul) e militares prenderam, nesta quinta-feira (dia 26), um homem, de 38 anos, pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi capturado no bairro Bela Vista, no município de Paraíba do Sul, após trabalho de inteligência e monitoramento.

As investigações apontaram o homem como responsável pela venda de drogas em uma localidade conhecida como “Ponte Preta”. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. Após a ação, o traficante será encaminhado para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.