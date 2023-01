Um bombeiro com quase 15 anos de corporação fez um desabafo após o acidente que matou quatro pessoas da mesma família no sábado (dia 28), na Rodovia do Contorno.

“Em quase 15 anos de bombeiro, hoje estamos vivenciando um dos dias mais tristes de serviço”, disse no relato.

Ele conta que todos no quartel ficaram desnorteados com a cena do acidente. “Tínhamos acabado de chegar no quartel de um acidente no mesmo lugar e fomos avisados de uma nova colisão aqui, só não imaginávamos que fosse deste jeito. Todo mundo está baqueado, desnorteado, por mais que estejamos acostumados com a situação, hoje foi diferente. Algo que sabemos que podia ter sido evitado com alguma atitude de poder público”, desabafa.

Veja o relato completo:

Boa noite a todos….

Em quase 15 anos de bombeiro, hoje estamos vivenciando um dos dias mais tristes de serviço…

Estamos numa colisão na Rodovia do Contorno, no lugar de sempre…

Com 4 óbitos no local, mais uma criança vermelho com amputação de uma perna, como poucas chances de sobrevivência…

Dos 4 óbitos 3 são da mesma família, pai, mãe e um bebê de aproximadamente um ano…. e o motorista do outro carro que vinha no sentido contrário na mão certa…

Estavam em 3 carros vindo comemorar o aniversário da criança no Aldeia das Águas, sendo que os avós, os tios e todo mundo viu tudo….uma agonia total…

Que situação triste…

Tínhamos acabado de chegar no quartel de um acidente no mesmo lugar e fomos avisados de uma nova colisão aqui, só não imaginávamos que fosse deste jeito….

Todo mundo está baqueado….desnorteado, por mais que estejamos acostumados com a situação, hoje foi diferente…..

Algo que sabemos que podia ter sido evitado…..com alguma atitude de poder público….

Está um clima de guerra aqui….

Só estou mesmo fazendo um comentário, por tudo que já aconteceu aqui no local e nada foi feito….

Foto: redes sociais