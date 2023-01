“É triste a gente pagar caro por cobrar apoio, pagar caro pela falta de compreensão de quem poderia ter feito algo. Eu fico muito pesaroso e muito triste por não ter sido competente para dobrar e sensibilizar as autoridades”. A declaração é do engenheiro Mauro Campos, proprietário do Grupo Aceplan. O empresário se refere aos constantes acidentes ocorridos na Rodovia do Contorno, onde está localizado um dos maiores empreendimentos da construtora, o Residencial Jardim Mariana.

Na tarde desse sábado (dia 28), um novo acidente ocorrido no km 8 deixou quatro mortos, incluindo um bebê de apenas um ano. Além das vítimas fatais, outras duas ficaram feridas, sendo um menino de oito anos, que teve uma perna amputada.

“É com muito pesar que, após esses anos todos, dois ou três anos, lutando pela segurança na Rodovia do Contorno, eu só tenha sido ouvido e conseguido resolver o problema no trecho do Jardim Mariana. Essa é a causa de 25 anos da estrada paralisada, tomando chuva e sol sem tráfego”, lamentou Mauro Campos, destacando o apoio do vereador Jari e da equipe do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), que sempre se empenharam na causa. “Se tivéssemos posto os quebra-molas nos trechos necessários, nos trechos onde a pavimentação se deteriorou mais e não houve o isolamento perfeito dos pavimentos fruto do tempo da estrada parada, provavelmente essas mortes teriam sido evitadas”, complementou Mauro.

Revoltados com a falta de solução no trecho, os moradores dos condomínios localizados na Rodovia do Contorno realizaram uma manifestação na manhã deste domingo (dia 29). Com palavras de ordem e faixas com o apelo “SOS Rodovia do Contorno”, o grupou bloqueou o tráfego no local onde ocorreu o acidente mais recente, visando chamar a atenção das autoridades. O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, até o momento, não se pronunciou.

“Ainda bem que hoje nós temos o trevo construído pela Aceplan, aprovado pelo Dnit e negado por tantas autoridades. Pelo menos, os manifestantes do bairro Vila Rica, os moradores do Jardim Mariana e, provavelmente, alguns do Alphaville, puderam, seguramente, fazer a sua manifestação, porque nem isso poderia se não houvesse o trevo. Lastimável, mas como eu sempre digo, Deus cuida de tudo e sabe o que se passa aqui na Terra. Que as famílias se consolem e que esses espíritos sejam acolhidos na espiritualidade com todo o conforto”, finalizou Mauro Campos.

Problema recorrente

Segundo testemunhas, o acidente fatal de sábado foi o terceiro do dia registrado no mesmo local, sendo o único deles com vítimas fatais. Em novembro do ano passado, no mesmo trecho, uma colisão resultou na morte de uma mulher e em ferimentos no marido e na filha dela.

A Rodovia do Contorno foi inaugurada em dezembro de 2017 e, desde então, a pista de rolamento não passa por manutenção. No final de 2021, depois de uma sequência de acidentes com vítimas fatais em frente ao condomínio Jardim Mariana, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes instalou quebra-molas no trecho, conforme citou o engenheiro Mauro Campos. Foi a única intervenção na estrada nos últimos cinco anos.

Recentemente, o jornal Folha do Aço publicou matéria mostrando que os técnicos do Dnit apontaram diversos problemas na rodovia. Foi constatado que o pavimento da rodovia tem graves problemas, como afundamentos, fissuras, trincas e rachaduras “couro de jacaré”.

Este tipo de defeito, que antes era localizado próximo ao Residencial Jardim Mariana, no Km 3,8, se alastrou ao longo da via, em especial no Km 8, onde ocorreu a remoção superficial do revestimento asfáltico.

Foto: Reprodução / Associação de Moradores do bairro Vila Rica