Uma criança de oito anos e naturalidade venezuelana ficou ferida em um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (dia 17), em Resende. O fato aconteceu na altura do km 10 da BR-354, no distrito de Engenheiro Passos. A menina estava na garupa de uma moto com o pai, de 31 anos, quando seu casaco, que estava amarrado na cintura, se enrolou na roda traseira do veículo em movimento. Ela tentou retirar a peça de roupa, porém foi puxada, ficando com seu braço preso entre a roda traseira e o quadro da moto. A vítima foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor, também de nacionalidade venezuelana, não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ele foi convidado a realizar o teste de etilômetro e prontamente aceitou, sendo o resultado negativo para consumo de alcool.

Ainda assim, o homem foi conduzido à 89ª DP (Resende) como autor do delito de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor, com aumento de pena por não possuir CNH. O veículo foi encaminhado para o pátio conveniado da PRF para os procedimentos cabíveis, já que estava com o licenciamento atrasado.

Foto: Divulgação PRF