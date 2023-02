Três dias após reunião do deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) com o presidente do DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro), Pedro Ramos, a RJ-153 foi liberada. Durante o encontro, na sede do órgão, no Centro do Rio, Jari deu sugestão da construção de uma variante para desobstrução imediata da pista, que foi executada nesta semana.

A RJ-153 estava interditada no trecho da Serra da Mutuca, que liga o distrito de Amparo, em Barra Mansa, a Santa Izabel do Rio Preto, em Valença, desde a sexta-feira, dia 10, e foi liberada nesta sexta (dia 17). Tanto os carros de passeio como os veículos pesados puderam voltar a trafegar pelo local.

“Durante a nossa conversa, no início da semana, o presidente do DER se comprometeu a fazer uma contratação emergencial para execução de obra que resolva o problema definitivamente. A construção da variante é apenas uma medida para atendimento imediato”, explicou Jari, que reforçou que vai continuar lutando para que a obra definitiva aconteça.

O deputado destacou o papel fundamental do vereador Vair Duré (PSC), que já esteve com ele, em outra reunião com o DER-RJ sobre o assunto, para que a ação emergencial na RJ-153 pudesse acontecer. “Duré, que mora em Santa Rita do Zarur e nasceu em Santa Izabel, conhece todos na região e intermediou a conversa com o dono do terreno utilizado para alargar a pista no trecho da Serra da Mutuca”, afirmou.

“Acompanho o problema na rodovia desde o início do ano passado e a situação só se agravou, culminando com a interdição total no último dia 10. Vou seguir em contato com representantes do DER para acompanhar a situação no local”, reforçou o deputado.

Foto: Ascom/Deputado Jari Oliveira