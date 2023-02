O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, anunciou nesta sexta-feira (dia 17) a correção do salário base dos servidores públicos municipais de R$998,00 para R$1.320,00, alcançando o valor do novo salário mínimo. O valor corresponde a 32,26%. O anúncio foi feito no gabinete do Executivo e contou com a presença de secretários de Governo, Luiz Furlani; de Administração, Gabriel Resende; de Finanças, Leonardo Ramos; de Educação, Marcus Barros, além do presidente do Legislativo, Paulo Sandro e dos vereadores Jefferson Mamede, Cristina Magno, Deco (Demerson Sérgio Prado Novais), Marquinho Pitombeira e Fernanda Carreiro.

“É uma correção histórica, justa e a maior de todos os tempos. Nós gostaríamos de fazer até mais. Mas esse percentual é um grande passo, resultado do esforço coletivo de todos nós e que representa um acréscimo de quase R$28 milhões por mês na folha do município. É dinheiro que vai circular na cidade, mas principalmente, é a valorização do nosso funcionário”, destacou o chefe do Executivo.

Já os professores terão uma correção de 8%. “Em dezembro de 2016, antes de assumirmos a gestão municipal, a remuneração total de um professor inicial era de R$2.295,13. Com as correções que fizemos e o último aumento, o valor passa para R$4.443,12”.

Drable acrescentou que os professores têm uma correção acumulada desde 2017 que totaliza 93,59% e reconhece que o percentual ainda é baixo, porém é o possível de ser concedido com segurança e sem comprometer o recolhimento previdenciário de todos. Segundo ele, Barra Mansa tem um grande problema com a previdência e a projeção é solucioná-lo assim que possível.

Por fim, destacou o grande esforço que ele e sua Vice Prefeita Fátima Lima tem realizado desde o início do seu mandato para manter a organização das contas, dos pagamentos e dos fluxos, o que tem possibilitado o pagamento de dívidas contraídas anterior a sua gestão, além de estabelecer um novo momento, com seriedade, compromisso e comprometimento.