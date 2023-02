O Carnaval 2023 oficialmente começa nesta sexta-feira (dia 17) e o que não faltam são opções para quem curte a festa aproveitar os dias de folia. A agenda acontece em todos os cantos do estado e, após dois anos de restrições impostas pela pandemia de Covid-19, o clima de ansiedade já é sentido nas ruas de cada cidade fluminense.

Em Volta Redonda, por exemplo, a programação iniciou no último dia 12, com os blocos “Tô no Brilho”, na Ilha São João, e o famoso “De Volta na Redonda”, que arrastou foliões pela Vila Santa Cecília. Ontem (dia 16), o Baile da Melhor Idade animou o público, também na Ilha. Para esta sexta-feira, estão previstos os blocos “Piranhas do Beco”, na Vila, e o “Tacalipal”, no bairro Eucaliptal.

As atrações gratuitas seguem pelo fim de semana afora. No sábado (dia 18), a partir das 15h, o bairro Jardim Tiradentes recebe o bloco “Vai dar Merda”, com concentração na Rua 42. Pouco depois, às 17h, é a vez do “Bloco dos Caretas”, no bairro Sessenta.

No domingo (dia 19), a animação continua no Jardim Tiradentes, com o “Bloco Pé de Galinha”, a partir das 15h. Na segunda (dia 20), no mesmo horário, a turma do “Nós na Rua com Sabor de Mel” passa pelo bairro Siderlândia. O “Bloco do Lençol” desfila na Vila, a partir das 15h de terça-feira (dia 21), na Praça Brasil.

A folia na Cidade do Aço segue até depois do Carnaval, no sábado (dia 25), com o Bloco “Arrastão do Conforto” e no dia 5 de março, com o “Bloco dos Cria de Santa Cruz” no bairro de mesmo nome.

PET Folia no Clube dos Funcionários

Famoso por seus eventos de sucesso, o Clube dos Funcionários realiza entre os dias 18 e 21 de fevereiro, das 16h às 22h, a tradicional PET Folia. A festa acontece nas quadras do Clube e promete muita música e diversão para todo o público. Estão confirmadas atrações como Sorriso Aberto, Bruna Reis, Caçarola Samba Show, Bruninho Nascimento e DJ Léo Villela.

Os ingressos para não sócios estão à venda na secretaria do Clube. Já os associados devem trocar 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar) pelo ingresso antecipadamente.

Barra Mansa

O Carnaval em Barra Mansa também está repleto de atrações. A folia começa nesta sexta-feira (dia 17) e vai até a terça (dia 21). Os blocos carnavalescos irão animar diferentes bairros, enquanto o Calçadão Dama do Samba, na Beira-Rio, vai receber atrações musicais exclusivas, a partir do dia 18. Um dos destaques será a presença de baterias das escolas do Grupo Especial do Rio.

Nesta sexta (dia 17), o “Bloco Tradição” desfila entre 19h e 23h, no Morro do Cruzeiro. No dia seguinte (dia 18) é a vez de abrir alas para o “Bloco Me Beija Direito”, a partir das 13h, no Centro. Em seguida, às 16h, acontece o “Bloco do Boi”, no Roberto Silveira.

No domingo (dia 19), o “Arrastão do Povão” será aguardado pelos moradores do Vista Alegre, às 12h. Mais uma vez, o “Bloco do Boi” passa pelo Roberto Silveira das 16h às 20h. O “Arrastão do Povão” fecha a programação na segunda-feira (dia 20), de 12h às 20h, também na Vista Alegre.

Barra do Piraí

O Carnaval em Barra do Piraí será marcado por atrações regionais e nacionais. A secretaria de Turismo e Cultura preparou uma programação composta por blocos de rua, DJ’s e nomes do pagode, funk e pop que irão movimentar as noites do feriado. A abertura oficial do ‘BadoPi Folia’ começou na quinta-feira (dia 16).

Segundo a Prefeitura, os distritos não ficaram de fora da festa. Nesta sexta-feira (dia 17), a banda P.M.P.O. se apresenta na Califórnia, enquanto em Vargem Alegre, também na sexta, acontece o “Bloco das Piranhas”.

No Centro de Barra, uma das principais atrações será o pagodeiro Rodriguinho, no sábado (dia 18). No domingo (dia 19) a música fica por conta do Imaginasamba. Na segunda (dia 20), será a vez do pessoal do Melanina Carioca movimentar a cidade e na terça (dia 21) a cantora Pocah chega para fechar o Carnaval em grande estilo.

Pinheiral

O tradicional Carnaval da Família, em Pinheiral, terá atrações para todas as idades nas praças Brasil e Teixeira Campos.

Nesta sexta-feira (dia 17), a folia será embalada pelo DJ Ratus e pela banda Mistura Carioca. O “Bloco da Saudade” deve

arrastar foliões no bairro Paraíso, às 17h30, e o “Bloco das Chitas” anima a galera logo depois, no mesmo local.

No sábado (dia 18) será a vez da criançada curtir a folia com baile infantil e concurso de fantasias. O Bloco “A Vida é Hoje”

também animará a Praça Brasil, no Centro, a partir das 16 horas. O “Bloco do Oriente” e o “Bloco da Estação” também

estão confirmados para o sábado.

Já no domingo (dia 19), além das bandas Interlig e Mistura Carioca e dos DJs Carlão e Ratus, os pinheiralenses e visitantes poderão curtir o “Bloco Embrazados”, que terá concentração às 14h no bairro Paraíso, e o “Bloco Nação Rubro” Negra, que inicia às 19h30 na Rua Tancredo Neves.

Os Blocos “Quem Não Aguenta Bebe Leite” e “Vem como Pode” são as atrações de rua da segunda-feira (dia 20), sendo o primeiro com concentração prevista para as 15h, no Paraíso, e o segundo marcado para às 17h, no Centro.

Para finalizar a maior festa popular brasileira em Pinheiral, o “Bloco Seu Larga Tu Mama” sai da Rua Tancredo Neves a partir das 17h de terça-feira (dia 21), enquanto o “Bloco Amigos do Vasco da Gama” tem concentração marcada para às 19h, também no Centro.

Angra dos Reis

Destino de muitos foliões da região, a cidade de Angra dos Reis conta com blocos de rua todos os dias em diversas localidades.

Ao todo, serão mais de 50 blocos desfilando em vários cantos de Angra e levando alegria aos foliões.

Nesta sexta-feira (dia 17), o Bloco Indomável abre a programação às 18h30min, com concentração no bairro Itinga.

Quatis

A poucas horas do Carnaval, a prefeitura de Quatis também está finalizando os últimos detalhes para a festa. Após três anos sem

realização de eventos, um dos melhores carnavais da região está de volta em cinco dias de folia na Avenida Nossa Senhora do

Rosário, no Centro. Segundo o governo municipal, haverá shows, diversas atrações e matinês para a criançada.

Foto: divulgação/Clube dos Funcionários