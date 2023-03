O Volta Redonda encerrou na manhã de terça-feira (dia 07), no CT Oscar Cardoso, a preparação para a partida contra o Boavista, que ocorrerá nesta quarta (dia 08), às 21h10, no estádio Elcyr Rezende, em Bacaxá, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. Para o Voltaço, o jogo vale a classificação para a semifinal do estadual. A equipe ocupa a quarta colocação com 19 pontos.

O técnico Rogério Corrêa comandou uma atividade tática para realizar os últimos ajustes e definir a equipe titular para a partida. O comandante do Esquadrão de Aço não contará com o lateral-direito Wellington Silva, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

INFORMATIVO:

Desfalques: o zagueiro Daniel Felipe se recupera de uma operação no joelho esquerdo que fez a reconstrução do tendão patelar. Ele sofreu a lesão na partida contra a Portuguesa-RJ, pela 7ª rodada do Campeonato Carioca.

Suspenso: o lateral-direito Wellington Silva cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Campanha: 10 JOGOS – 06 VITÓRIAS – 01 EMPATE – 03 DERROTAS – 24 GOLS MARCADOS – 12 GOLS SOFRIDOS

O Volta Redonda possui o melhor ataque do Campeonato Carioca com 24 gols marcados.

O atacante Lelê é o artilheiro da competição com 12 gols marcados. O meia Luciano Naninho é o líder em assistências, com 07 passes para gol.

Cartões Amarelos: Henrique Silva (2); Pedrinho (2); Sandro Silva (2); Ricardo Sena (2); Bruno Barra (2); Lelê (1); Julio César (1); Luizinho (1); Iury (1); Macário (1); Felipe Avelino (1); Rogério Corrêa (1).

Retrospecto: 28 JOGOS – 08 VITÓRIAS DO VOLTA REDONDA – 07 EMPATES – 13 VITÓRIAS DO BOAVISTA

O último confronto entre Volta Redonda e Boavista ocorreu no dia 05 de fevereiro de 2022, pela 4ª rodada do Campeonato Carioca. Na ocasião, o Boavista venceu por 1 a 0.

Provável escalação: Vinicius Dias, Iury, Alix Vinicius, Sandro Silva e Ricardo Sena; Bruno Barra, Dudu e Luciano Naninho; Luizinho, Pedrinho e Lelê.

Foto: Divulgação/VRFC