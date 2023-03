Policiais civis de todo o estado do Rio de Janeiro participam da “Operação Átria”, com o objetivo de combater crimes praticados contra mulheres, em razão do gênero. A ação, de caráter nacional, é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e teve início no dia 27 de fevereiro. Até esta quarta-feira (dia 8), Dia Internacional da Mulher, 97 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, sendo 73 em flagrante e 24 em cumprimento de mandados.

No estado, a coordenação operacional é do Departamento-Geral de Polícia de Atendimento à Mulher (DGPAM), com apoio da Coordenadoria de Comunicações e Operações Policiais (Cecopol). A ação envolve as unidades de todos os departamentos da Polícia Civil.

Ao todo, 747 vítimas já foram atendidas nas Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) e também nas distritais, com 673 inquéritos instaurados. As equipes realizaram 124 diligências externas.

Além disso, durante o período da operação, os agentes estão empenhados na conclusão de inquéritos policiais e representações, bem como envolvidos em ações preventivas, como palestras e ações sociais. A “Operação Átria” será concluída no dia 28 de março e a expectativa é de que o trabalho alcance todos os 92 municípios do estado.