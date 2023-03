Em comemoração aos 133 anos da cidade de Barra do Piraí, o Hospital Santa Casa reinaugurou nesta manhã (dia 10), a Capela de Santa Rita de Cássia, no Centro.

A celebração contou a presença do Bispo da Diocese de Barra do Piraí – Volta Redonda, Dom Luiz Henrique, representantes da Unimed Centro Sul Fluminense e autoridades do executivo e legislativo do município.

Segundo o Bispo Diocesano, a ação trata de um trabalho de resgate realizado pela Unimed Centro Sul Fluminense. “Agradeço a oportunidade de estar presente nesta celebração especial. Parabenizo o trabalho realizado na restauração da Capela histórica de Santa Rita de Cássia. Esse será um lugar de refrigério espiritual para os que aqui passarem”, disse Dom Luiz Henrique.

“Um projeto que se concretiza. Nossa missão é cuidar da saúde, mas não de forma segmentada. Pensando também na saúde espiritual de nossos pacientes, restauramos este espaço, a Capela Santa Rita de Cássia”, revelou o presidente da Unimed Centro Sul Fluminense, Sebastião Carlos Lima Barbosa.

Santa Missa – aniversário de Barra do Piraí

Na manhã do dia 10, em comemoração ao aniversário da cidade de Barra do Piraí, a Santa Missa em ação de graças aconteceu na Paróquia São Benedito, com a presença dos padres do Vicariato de Barra do Piraí.

Estiveram presentes na Celebração, o Vigário Episcopal de Barra do Piraí, Padre Carlos Alberto Júnior e os padres Gaspar Pelegrini; Inácio Sérgio Siqueira; José Vidal de Amorim; Miguel Francisco da Silva e Paulo Sérgio Almeida. Participaram também, representantes do governo municipal.

Após a Santa Missa, os fiéis, em procissão, se dirigiram até o Hospital Santa Casa de Barra do Piraí, para a reinauguração da Capela Santa Rita de Cássia.

Foto: divulgação