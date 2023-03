O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) propôs a realização de audiência pública para ouvir a comunidade escolar do Sul Fluminense sobre o Novo Ensino Médio. A ideia foi aprovada durante reunião da Comissão de Educação da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), da qual o deputado é membro, na manhã dessa quinta-feira, dia 08. O próximo passo é a definição de dia, horário e local para que a proposta seja publicada em Diário Oficial.

“O Ministério da Educação instituiu, nesta semana, consulta pública para avaliação e reestruturação da política nacional de Ensino Médio no âmbito dos Estados. Minha ideia é assegurar a participação da comunidade escolar do Sul Fluminense nesta discussão. Nosso mandato é participativo e o diálogo é fundamental para construirmos uma política pública forte”, afirmou Jari.

O parlamentar mantem contato permanente com a comunidade escolar, por meio da direção das escolas, professores e pais de alunos, fazendo visitas semanais às unidades de ensino médio na região, e também mantém um bom relacionamento com o sindicato da classe. Além disso, na última semana, também conversou com a direção da Regional Médio Paraíba da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ), em Volta Redonda.

Pedidos de Jari por melhorias nas rodovias estaduais são publicados em DO

No início desta semana, solicitações do deputado Jari ao DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro) que pedem melhorias urgentes para rodovias que cortam o Sul Fluminense foram publicadas em Diário Oficial. Os documentos solicitam recuperação na pavimentação asfáltica e roçada nas margens das rodovias RJ 139 e RJ 155.

Também está registrado em DO o pedido à ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) da construção urgente de uma passarela sobre a Rodovia Presidente Dutra, na altura do Km 252, entre os municípios de Pinheiral e Piraí.

“A necessidade das intervenções foi observada durante inúmeras fiscalizações e de um trabalho permanente de atenção às demandas da população. Essas ações vão dar mais segurança e mobilidade para os moradores e todos que circulam pela região”, ressaltou Jari.

PORTO REAL – Em parceria com a prefeitura de Porto Real, o deputado Jari pediu para o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) fazer o desassoreamento de afluente do Rio Paraíba do Sul, na estrada que liga o distrito de Barra Mansa, Floriano, ao município de Porto Real. O serviço, que vai minimizar danos aos moradores prejudicados pelas chuvas na região, começou no início desta semana.

Projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ estará em Barra Mansa

Na próxima segunda-feira, dia 13, o deputado Jari estará na Praça do Colégio Peixoto Júnior, Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista, Região Leste de Barra Mansa. A tenda do projeto “Deputado na Sua Cidade” fica no local das 8h ao meio-dia.

Ainda no mês de março, Jari vai conversar com os moradores de Vassouras, no dia 20, na Praça Barão de Campo Belo, no Centro; e em Porto Real, no dia 27, na Avenida B, no bairro Freitas Soares. Sempre das 8h ao meio-dia.