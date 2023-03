O técnico Rogério Corrêa analisou a vitória do Volta Redonda sobre o Fluminense nesse domingo (dia 12) e falou sobre a sequência de “decisões” nos próximos seis dias. O Voltaço volta a campo nesta quarta-feira (dia 15), contra o Atlético-GO, às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiás, pela segunda fase da Copa do Brasil. O Volta Redonda precisa da vitória para se classificar. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca será no próximo sábado (dia 18) contra o Fluminense, às 16h, no Maracanã. O Voltaço se classifica para a final do estadual com um empate ou vitória. Derrota por um gol de diferença classifica o Fluminense, que joga pela igualdade na soma do placar dos dois jogos.

SEMANA FORA DE CASA

Após a vitória contra o Fluminense pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Volta Redonda terá uma semana longa até o jogo da volta. Com duas jogos fora de casa durante a semana, o Voltaço viaja para Goiânia nesta segunda-feira e retorna para o Rio de Janeiro apenas na quinta-feira (16), fazendo toda a preparação fora da cidade. Confira a programação:

Segunda-feira (13): O Volta Redonda viaja para Goiânia pela manhã.

Terça-feira (14): treina em Goiânia.

Quarta-feira (15): Atlético-GO x Volta Redonda

Quinta-feira (16): treina em Goiânia e retorna para o Rio de Janeiro.

Sexta-feira (17): treina no Rio de Janeiro.

Sábado (18): Fluminense x Volta Redonda

Foto: Divulgação