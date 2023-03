Os temporais seguem causando problemas em Volta Redonda, além dos constantes alagamentos. Basta chover – independente da intensidade – para ser suficiente a interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversos pontos da cidade.

Clientes da concessionária Light reclamam que a queda de luz se deve à falta de investimentos em infraestrutura. “Toda vez que chove, acaba a luz. Já perdemos vários eletrodomésticos em casa. É inaceitável pagar para receber um serviço assim, de péssima qualidade”, criticou a dona de casa Maria Aparecida Lemos, moradora do bairro Vila Rica / Tiradentes.

A cabeleireira Rafa Amaro também não suporta mais as constantes quedas de energia. Ela conta que por diversas vezes precisou interromper os atendimentos por falta de energia elétrica em seu salão. “Já tive prejuízos por conta disso”, relata a profissional que atende no bairro São João.

Quem trabalha em home office também tem sido prejudicado com as oscilações. “Às vezes nem chove, só ameaça, e a luz acaba. Quando volta, preciso ficar trabalhando até mais tarde para compensar”, reclama o analista de sistemas, Ronaldo Gomes, morador do bairro Casa de Pedra.

O que diz a Light

Em nota, a Light admitiu ter registrado ocorrências na região ocasionadas pela queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica. “Durante o verão, as tempestades provocam interrupções e, para mitigar estes impactos, a Light realiza manutenções preventivas em sua rede elétrica, como a substituição de equipamentos, e atua em parceria com os órgãos públicos”, diz a empresa.

No comunicado enviado pela assessoria de imprensa, a concessionária acrescenta que “zela pela qualidade do fornecimento de energia e para isso possui equipes que realizam podas e ramos de vegetais em contato com a rede elétrica. Mas fica a cargo dos municípios realizarem o planejamento arbóreo de suas cidades”.

A Light informa que está à disposição de seus clientes para esclarecimentos e para receber pedidos de ressarcimento por danos a aparelhos eletroeletrônicos pelo WhatsApp com auxílio da Lia, representante virtual da empresa: (21) 99981-6059; pelo site www.light.com.br; ou pelo call-center (0800-021-0196).

Concessionária deve ser responsabilizada por danos em equipamentos

Segundo o Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), as concessionárias podem ser responsabilizadas por prejuízos ou danos em equipamentos causados pela falta de energia. O Procon de Volta Redonda informa que basta o consumidor enviar três orçamentos de reparo do aparelho, preencher um formulário informando dia e horário da sobrecarga.

“O requerimento de ressarcimento pode ser enviado direto pelo site da empresa ou entregue na agência local. Inclusive, se o consumidor tiver prejuízo com perda de alimentação, a empresa é obrigada a ressarcir, bastando apresentar a Nota Fiscal do supermercado. Se a empresa não deferir a solicitação, o consumidor deve procurar o Procon”. O órgão faz um processo administrativo, no qual a empresa tem 10 dias para apresentar a defesa pelo indeferimento.