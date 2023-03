O Volta Redonda está cada vez mais perto de uma vaga na final do Campeonato Carioca 2023. Jogando em casa, a equipe de Rogério Correa venceu o Fluminense por 2 a 1 neste domingo (dia 12) no jogo de ida pela semifinal da competição. Pedrinho e Lelê marcaram os gols do Voltaço, enquanto Nino descontou para o time tricolor.

A partida de volta acontece no sábado (dia 18), às 16h, no Maracanã, onde o Volta Redonda terá a vantagem do empate. Antes do jogo decisivo, a equipe do Esquadrão de Aço tem compromisso nesta quarta-feira (dia 15), contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

Nesta segunda-feira (dia 13), Flamengo e Vasco se enfrentam no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, a partir das 21h30.

Foto: Raphael Torres