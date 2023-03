A Light continua dando dor de cabeça aos moradores de Volta Redonda. Quem reside na altura do numero 1.010 da Rodovia Tancredo Neves, no bairro São Geraldo, está convivendo, há dois dias, com o apagão de pelo menos cinco postes de energia. Várias reclamações já foram enviadas à concessionária responsável pelo serviço e, até o momento, nenhuma providência foi tomada.

Cabe destacar que, dentre os transtornos, a falta de iluminação deixa as famílias vulneráveis quanto à segurança. “Temos várias pessoas que saem muito cedo de casa e outras que chegam à noite do trabalho ou da escola”, afirmou o morador Mario Morelli.

A localidade, inclusive, já foi alvo de matéria do jornal FOLHA DO AÇO, mostrando que a população ainda convive com postes de madeira, coisa que a Light ignora. “A conta chega em dia e na hora de a gente cobrar o serviço, a empresa sempre responde que vai mandar uma equipe e nada. É uma verdadeira falta de respeito com quem precisa de atendimento”, ressaltou Mario.

A FOLHA DO AÇO entrou em contato com a Light para solicitar um posicionamento. Esta notícia será atualizada assim que houver retorno por parte da empresa.