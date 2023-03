Policiais civis da 96ª DP (Miguel Pereira) prenderam em flagrante, na terça-feira (dia 21), um homem acusado de agredir, xingar e ameaçar sua companheira, crimes praticados no interior da residência do casal. A vítima compareceu à delegacia, acompanhada de uma equipe de policiais militares, e contou os crimes praticados pelo acusado, ocorridos durante a madrugada e o início da manhã do mesmo dia.

Enquanto a vítima foi encaminhada pelos agentes até o hospital da região, onde ela recebeu o atendimento médico, uma equipe foi até o endereço do casal e conseguiu localizar o homem em via pública, saindo de casa. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça, perseguição e vias de fato, todos com base na Lei Maria da Penha.