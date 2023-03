Os professores da rede pública de Volta Redonda realizam, às 15h30, nesta quarta-feira (dia 22), uma assembleia para definir a realização de paralisação total. A reunião será na Câmara Municipal.

A categoria se mobilizou, na manhã desta quarta, em uma carreata com buzinaço que terminou no Palácio 17 de Julho, no Aterrado. Os alunos foram liberados às 9 horas.

A informação dos representantes do Sindicato dos Professores (Sepe) é que os profissionais reivindicam o pagamento do piso salarial nacional, além de melhores condições de trabalho. “Além do cumprimento do piso, queremos o PCCS, reajuste salarial e 1/3 de planejamento dos profissionais do magistério. Uma pauta que contempla tanto os funcionários da ativa como aposentados”, disse Raul Santos, coordenador do Sepe.

O representante do sindicato também destaca a discussão de melhoria da estrutura das escolas. “Temos unidades em condições precárias, onde falta básico de material de limpeza, materiais didáticos, para impressão de atividades e provas. Fora a infraestrutura, pois há escola fechada e com os alunos estão em aula on-line. A unidade apresentava risco, mas a reforma nunca termina”, acrescentou o coordenador.