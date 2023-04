Em janeiro, a Prefeitura de Barra do Piraí divulgou informações sobre a instalação das câmeras de monitoramento por todo município. Na época, o governo municipal explicou o objetivo do projeto e, além disso, como seria estruturada a preparação dos equipamentos. A ação faz parte de um projeto que engloba o futuro Centro de Controle Operacional (CCO) e tem como objetivo trazer mais segurança para a população barrense.

Em outubro do ano passado a prefeitura já havia noticiado a chegada de 220 câmeras ao município, esclarecendo que 200 seriam destinadas a pontos específicos do município e que 20 dispositivos de gravação menores seriam inseridos nos uniformes dos agentes da Guarda Municipal. Agora, conforme as informações, todos equipamentos já foram instalados em diferentes pontos do município e, futuramente, serão interligados ao futuro Centro de Controle Operacional (CCO) que está em construção.

Ao falar das câmeras, o secretário de Cidadania e Ordem Pública, José Luiz de Brum Sabença, enfatizou que elas e todos os esforços do governo estão deixando Barra do Piraí cada vez mais segura. “Já posicionamos todos os equipamentos e, posteriormente, iremos unificá-los ao sistema do Centro de Controle Operacional, que ainda está sendo construído. A segurança é um direito de todos e sabemos como essa pauta tem sido foco devido aos atos terroristas que aconteceram recentemente, principalmente em escolas. Por isso, gostaria de dizer que os barrenses podem ficar tranquilos, o sistema de vigilância fará muito pela cidade. Barra estará mais segura do que nunca, fiquem certos disso”, declara o secretário.

O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, buscou tranquilizar a população e reforçou que as câmeras de segurança serão responsáveis por somar muito para o bem-estar dos habitantes. Além disso, buscou enfatizar como o governo tem se empenhado muito em garantir que a todo momento os cidadãos sejam amparados pelas forças de segurança.

“Queremos tranquilizar a população quanto à segurança. Estamos fortalecendo o policiamento e a cidade já está com as câmeras. O sistema de vigilância já está funcionando, e será inaugurado, em breve, Centro de Controle Operacional. Sendo assim, em Barra do Piraí, as forças de segurança (Guarda Municipal, Polícia Militar e Polícia Civil) atuarão juntas às câmeras. Assim, poderemos monitorar, 24 horas por dia, pontos importantes do município, como as entradas e saídas da cidade, praças, escolas, entre outros, coibindo qualquer tipo de ação criminosa”, finalizou Mario.

Foto: Juan Barbosa/ Divulgação PMBP