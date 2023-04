Os professores da rede pública de Volta Redonda programaram uma série de mobilizações para esta semana. A primeira aconteceu nesta segunda-feira (dia 24), com uma carreata seguida de um ato na Praça Sávio Gama, em frente a prefeitura, no Aterrado.

Os profissionais de educação também farão um novo ato, a partir das 15h30, no mesmo local.

Na terça (dia 25), haverá panfletagem no entorno das unidades de educação para conscientizar a população quanto a necessidade do governo municipal de discutir as reivindicações dos professores, como o pagamento do piso salarial, a concessão de 1/3 da jornada de trabalho para planejamento e melhores condições de trabalho, entre outros itens.

A mobilização termina na sexta (dia 28), com a realização de uma assembleia para definição dos próximos passos.

Foto: arquivo