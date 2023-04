Uma colisão lateral entre um micro-ônibus e um caminhão fez três vítimas, sendo uma delas fatal, nesse domingo (dia 23), em Barra Mansa. O acidente ocorreu por volta das 17h, na altura do km 268 da Rodovia Presidente Dutra. Os três vitimados eram passageiros do micro-ônibus e os dois feridos foram socorridos para a Santa Casa de Barra Mansa. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Também no domingo, no km 290 da Dutra, em Barra Mansa, houve uma queda de motocicleta, por volta das 17h45. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor e a passageira foram socorridos com ferimentos por equipe de resgate da CCR para Santa Casa de Misericórdia. “Devido ao pneu traseiro estar excessivamente gasto, houve o estouro do pneumático, ocasionando a perda de controle da motocicleta, queda dos ocupantes, causando as lesões”, informou a PRF.

Foto: Divulgação/PRF