Um homem de 26 anos foi preso na noite de quarta-feira (dia 26) em Barra do Piraí, sob suspeita de ameaçar de morte a filha, de apenas quatro anos, e a ex-companheira, de 25. De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo invadiu a casa da mulher e ameaçou as duas. Durante a discussão, ele pegou o celular da criança. Assustada, a mulher se escondeu com a filha e depois buscou ajuda na delegacia local.

A ação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal resultou na prisão do suspeito no bairro Matadouro. O celular da criança foi recuperado.

O indivíduo já possui antecedentes criminais por violações da Lei Maria da Penha, posse de drogas e uso de medicamentos controlados. Ele agora irá responder pelos crimes de ameaça, injúria e perseguição, que podem resultar em até três anos de prisão.

O ex-casal teve um relacionamento durante o período de sete anos e se separaram há quatro, quando a menina nasceu. Desde então, o homem vinha perseguindo e ameaçando as duas, por meio de um aplicativo de mensagens. A mulher, por medo, procurou a Justiça e obteve uma medida protetiva contra o ex, que foi expedida pelo juiz de plantão judiciário. A medida determina que o homem mantenha, no mínimo, 250 metros de distância da vítima e não entre em contato pela internet.