O uso de Inteligência Artificial (IA) como ferramenta de trabalho já é uma realidade, mas é preciso saber como usá-la. Por isso, dois egressos do Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA promovem nesta quinta-feira (dia 27) um workshop sobre ChatGPT no Marketing Digital, às 16 horas. A oficina será online e gratuita, transmitida pelo Google Meet, e os interessados devem se inscrever previamente clicando aqui.

O palestrante desse webinar – que será fechado e não ficará gravado – é o egresso de Sistemas de Informação (2014) Rogério Chaves, coordenador de Engenharia na Booking.com, que estuda e aplica IA há mais de sete anos e atualmente mora em Amsterdã, capital da Holanda.

Já o anfitrião desse workshop é o diretor da Agência React, Oséias Arnaldo, egresso de Publicidade e Propaganda (2014). Segundo ele, o seminário é relevante para todos os públicos: desde estudantes que estão no início da graduação a profissionais experientes da área. Ele acredita que assim como toda ferramenta, a contribuição do ChatGPT no dia a dia dependerá principalmente da qualidade do profissional.

“Acredito que ferramentas como o ChatGPT vão ser cada vez mais utilizadas na criação de projetos de marketing, mas que os resultados dependerão cada vez mais dos profissionais. Assim como um software como o Photoshop, as ferramentas de IA são apenas ferramentas. Na mão de um bom profissional, pode gerar um grande impacto, assim como na mão de alguém despreparado, pode gerar um trabalho aquém do esperado”, defende.

O palestrante reforça essa questão, uma vez que acredita ser necessário, antes de tudo, o conhecimento de fundamentos sólidos do marketing ou de outra área que deseja usar o ChatGPT para ajudar.

“A ferramenta pode fazer coisas incríveis por você, mas é preciso saber exatamente o que pedir e o que espera de resultado. Por mim, o caminho que as pessoas devem buscar é de entender a intuição de como a IA funciona, como aproveitar dessa “inteligência automatizada” a seu favor e quais seus limites, e criar o “gatilho” de quando faz sentido usar IA pra te ajudar. Basicamente, precisa de prática, brincar com a ferramenta até ela fazer mais e mais sentido pra você”, ressalta Rogério.

O desenvolvedor detalha que durante o workshop serão abordados tópicos do nível básico ao avançado, desde como usar o ChatGPT e toda a gama de opções, passando por exemplos práticos de coisas que podem ser utilizadas no marketing digital hoje. “Você terá entendimento completo de tudo que está acontecendo por trás, casos de uso e macetes de prompts (comandos) para você extrair o máximo de valor possível da ferramenta”, sintetiza.

Os interessados no workshop de ChatGPT no Marketing Digital devem se cadastrar antes do evento, por este link: https://conteudo.react.ag/chatgpt.